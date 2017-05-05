05.05.2017 12:49:58

Beyşehir'e dolu yağışı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.İlçede bir süre etkili olan yağış, bazı alanlarda dolu olarak yağdı. Beyşehir'in Kayabaşı Mahallesi'nde yağmurun ardından etkisini gösteren dolu yağışı sebebiyle yolda seyir halinde olan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dolunun şiddetini artırması üzerine görüş mesafesi düşen ve araçlarını yol kenarında durduran sürücüler, uzun süre yağışın etkisini kaybetmesini beklemek durumunda kaldı. Araçlarının doludan zarar görebileceğinden endişelenen bazı sürücüler ise araçlarını araziye sokarak uygun ağaç altlarına bir süre bekledi. Dolu yağışı nedeniyle, bölgedeki akarsular da renk değiştirerek çamuru andıran görüntüler oluşturdu. Yaklaşık yarım saat süren yağış esnasında ve sonrasında bazı sürücüler fındık ve ceviz iriliğinde yağan dolunun görüntüsünü çekti.Beyşehir'de bazı yerlerde lokal olarak etkili olduğu öğrenilen dolu yağışının, bölgedeki ekili tarım sahalarına zarar verip vermediğini belirlemek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı öğrenildi.