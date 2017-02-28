28.02.2017 11:38:57

Beyşehir'de vergi haftası kutlamaları

Konya'nın Beyşehir İlçesi Vergi Dairesi Müdürü Hacı Gönülal, Beyşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

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Konya'nın Beyşehir İlçesi Vergi Dairesi Müdürü Hacı Gönülal, Beyşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.Beyşehir'de bu yıl 28'incisi kutlanan Vergi Haftası kapsamında Vergi Dairesi Müdürü Hacı Gönülal ve beraberindeki vergi dairesi çalışanları Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Gönülal ve beraberindekiler, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret programı gerçekleştirdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Murat Özaltun, vergi toplamanın önemine dikkat çekerken, vergi çalışanlarının haftasını tebrik etti.Gönülal ise, her yıl Vergi Haftası münasebetiyle vergi bilincinin vatandaşlara etkili bir biçimde aktarılması için hafta çerçevesinde kurum olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu etkinlikler ile ilgili bilgiler verdi.Ziyaretin sonunda Başkan Özaltun'a 28. Vergi Haftası yaka kokartı takıldı.