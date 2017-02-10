10.02.2017 11:34:50

Beyşehir'de tahrip olan yollar onarılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde, çetin geçen kış şartları nedeniyle bozulan ve hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

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Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde, çetin geçen kış şartları nedeniyle bozulan ve hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kar yağışları sonrasında yaşanan don ve buzlanma olayları ile yürütülen temizleme çalışmaları esnasında yollarda meydana gelen hasar ve tahribatların hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte giderilmeye başlandığını söyledi. Yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Beyşehir ilçesinin de son yarım asrın en yoğun kar yağışını aldığını hatırlatan Özaltun, bunun sevindirici olmakla birlikte özellikle yollarda bazı olumsuzluklar yaşanmasına neden olduğunu ifade etti. Başkan Özaltun, "2016'nın son günlerinde bölgemizde etkisini göstermeye başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı sonrasında belediyemiz ekipleri tarafından yürütülen kar temizleme çalışmalarıyla birlikte yaşanan yoğun don ve buzlanmalardan kaynaklı olarak yollarımızda haliyle bozulmalar oluştu. Buzlanmaya karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen tuz serme çalışmaları da kent merkezindeki birçok güzergahta yollarda çukurlar oluşmasına neden oldu. Dolayısıyla kar yağışının durması ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte yaşanan bu olumsuzlukları bertaraf edebilmek için ilkbahar dönemini beklemeden ekiplerimiz bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Amacımız, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve söz konusu güzergahlarda trafik güvenliği ile birlikte sürücülerimize rahat bir yolculuk sağlamak" dedi."Şu anki çalışmalar geçici, asıl çalışmalar bahar döneminde"Başkan Özaltun açıklamasının devamında, "Ana arterlerin yanı sıra mahallelerimizde de bu çalışmalar sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda bakım, onarım ve yama çalışması yaparak oluşan çukurları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kilitli parke taşıyla kaplı yollarda da parke tamiratı çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar yürütülürken, vatandaşlarımızdan da yardım ve destek bekliyoruz. Ekiplerimizin gözünden kaçan, trafik için risk teşkil eden ulaşılamayan noktalar varsa bu konuda belediyemizi bilgilendirirlerse, buralarda da aynı çalışmaları yaparız. Çalışmalar, hava şartları müsaade ettiği ölçüde sürecek. Tabi bu çalışmalar kış mevsiminin hala ortasında olduğumuzdan dolayı geçici olarak yürütülen çalışmalar. Kış mevsiminin geride kalmasının ardından bu konuda sahada asıl çalışmalar başlayacak. Bahar döneminde inşallah sorumluluk alanımızdaki tüm yollar yeniden gözden geçirilerek genel bir bakım ve onarımdan geçirilecek" ifadelerini kullandı.