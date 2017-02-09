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Beyşehir'de Seher'in Kadınları adlı tiyatro sahnelendi
09.02.2017 09:45:11

Beyşehir'de Seher'in Kadınları adlı tiyatro sahnelendi

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Üsteğmen Kara Fatma'nın hikayesinin anlatıldığı 'Seher'in Kadınları' isimli tiyatro oyunu Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören üniversite öğrencileriyle buluştu.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Üsteğmen Kara Fatma'nın hikayesinin anlatıldığı "Seher'in Kadınları" isimli tiyatro oyunu Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören üniversite öğrencileriyle buluştu.

Beyşehir Belediyesi'nin katkı ve destekleriyle SÜ Ali Akkanat İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda sahnelenen tiyatro oyununda Milli mücadelenin kadın kahramanı Üsteğmen Kara Fatma'nın hikayesi başta olmak üzere savaş yıllarında kadınların üstlendikleri tarihi görevler anlatıldı. Oyuncular Nazlı Çığa, Kahraman Sivri ve Soner Türker tarafından sergilenen tek perdelik oyunda, Kocası Sarıkamış'ta şehit düşen Fatma Seher'in gönüllü intikamcı birliği kurarak, savaş yıllarında ülkeye verdiği desteğin yanı sıra ülke savunmasında üstlendiği aktif görevler o dönemin ruhuna uygun olarak yazılan senaryo, kostümler ve sahne dekoruyla izleyiciye aktarıldı. Her diyalogu sanatseverlerin duygularına hitap eden ve salonda büyük bir etki oluşturan oyunun sonlarına doğru Türkiye'de öldürülen kadınların fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterilerek, kadına karşı şiddetin sonlandırılması vurgulandı. Yaklaşık bir saat süren tiyatro oyunu, izleyicilerden de alkış aldı.

Çığa Sanat Kurucusu ve oyuncu Nazlı Çığa, sahnelenen oyunun ardından yaptığı açıklamada, Seher'in Kadınları isimli oyunla iki sezondur Türkiye'nin olabildiğince her yerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çığa, "Beyşehir'e daha önce de gelmiştik. Çok güzel ve özel bir seyircisi var. Her şeyden önce tüm samimiyetimle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladıkları ve bu oyunu sahnelememize vesile oldukları için. İnşallah yeni oyunlarla da yine bizim bulunduğumuz coğrafyaya ait hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Oyunumuzla, topraklarımızda ismimizden gelen Anadolu'daki analarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu topraklarda analarımızın mücadele döneminde nasıl canla başla, nasıl en ön saflarda yer aldığını aktarmanın çabasındayız. Günümüzdeki kadın cinayetlerinin bizler tarafından olmaması gerektiğini, olağanüstü bir durum olması halinde bu topraklarda yaşayan kadınların en ön saflarda nasıl mücadele edeceğini umarım bir daha yaşamayız diye özellikle belirtmek istiyorum. 15 Temmuz'da bunu net olarak gördük. Oyunumuzun sonunda böyle bir videomuz da oldu ve orada 15 Temmuz'da gecenin bir vakti tankların üzerine yürüyen kadınlarımızı gördük. Ve bir kez daha Anadolu'da kadın olmak çok özel, çok başka bir şey ve biz bu oyunumuzla dünden bu yana Anadolu'muzdaki kadınımızı anlatıyoruz" dedi.

"Kara Fatmalar her zaman olacaktır"

SÜ Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Acar da tiyatro oyununun oynatılmasında desteklerini esirgemeyen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür etti. Söz konusu oyunun kendilerine kurtuluş tarihinde Kara Fatma'nın vatan, ülke ve inancı için neler yapabildiğini ortaya koyması açısından önemli notlar verdiğini anlatan Acar, "Bu bakımdan özellikle kadınlarımız toplumun ve insanlarımızın ailenin direği olduğu içinde kadının tarihte ve aile kurumunda ayrı bir yeri vardır. Bu yüzden Kara Fatma'lar her zaman tabi ki var olacaktır. Özelikle 15 Temmuz'dan sonra hain darbeye karşı ülkemiz insanlarımız kadınlarımız ve tüm insanlarımızın hep beraber 'hayır' demesi bu ülke ve vatan bazında bir birliği ve bütünlüğü ifade etmesi açısından önemli olmaktadır. Ve oyunda bu vurguyu ortaya koyduğu içinde bize bir heyecan katmıştır. Önemli ipuçları vermiştir. Bu vatan ve ülkemizin böyle ideal Kara Fatma'lara ihtiyacı var. Zaten var Kara Fatmalar. Bu yüzden kadın toplumun direği ve önemli bir yere sahip olduğu için onlarla beraber ailenin sağlam olması gerekiyor. O da önemli bir husustur ve bu yüzden bu oyunun aslında ilçemizde oynanması bizim için güzel bir tabi ki güzel bir vesile olmuştur. Dolayısıyla tüm oyuncularımıza ve tüm misafirlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

SÜ Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Müdürü Okutman Oktay Nar da, izledikleri tiyatro oyunu ile adeta o günleri yaşadıklarını anlatarak, "Bizim kahramanımız bitmez. Kadınlarımız ve erkeklerimizle kahraman bir milletiz çok şükür. Bize bu anları yaşatmış oldular. Bunu yaşatan, bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza ve Beyşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Tiyatro oyununu fakülte ve yüksekokullarda görevli akademisyenlerin yanı sıra üniversite öğrencileri izledi.

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