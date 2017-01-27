27.01.2017 10:15:47

Beyşehir'de okul yöneticilerine değerlendirme toplantısı yapıldı

Konya'nın Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1. eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Konya'nın Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1. eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı.Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen toplantıda, okulların derslere göre başarı oranları, disiplin olayları, devamsızlık durumu, hava muhalefeti nedeniyle yapılan tatillerin eğitim öğretime etkileri ve alınacak önlemler, temel öğretimden ortaöğretime geçiş (TEOG) 1. dönem sınav sonuçlarının analizi ve genel eğitim öğretim faaliyetleri ele alındı. Ayrıca, 2. yarı yılda eğitim kurumlarında yapılacak çalışmalar ve personel durumlarının planlanması da masaya yatırıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, toplantıya katılan okul müdürlerinden eğitim kurumlarıyla ilgili bilgiler aldı. Konuk, yaptıkları çalışmalardan dolayı yöneticilere teşekkür etti.