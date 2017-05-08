08.05.2017 15:41:29

Beyşehir'de kadın girişimciliğinin günümüz iş dünyasındaki rolü konuşuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 'Kadın Girişimciliğinin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü' konulu söyleşi düzenlendi.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Kadın Girişimciliğinin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü" konulu söyleşi düzenlendi.Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide, Konya İş Kadınları Derneği Başkanı Zeynep Aktuna öğrencilerle bir araya geldi. Dernek faaliyetlerinden bahseden Aktuna, sivil toplum kuruluşu olarak bağlı oldukları Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKKONFED)'in 2017 yılını Türk kadın girişimciler yılı ilan ettiğini söyledi. Aktuna, ayrıca bu anlamda 2017 yılının çok önemli olduğunu vurgulayarak kadın girişimciler için önemli projelere imza atılacağını belirtti."Kadın girişimci sayısı ülkemiz genelinde maalesef Avrupa standartlarının altında"Türkiye'de kadın girişimci sayısının artırılmasına yönelik bir takım faaliyetlere bundan sonra daha çok yer vereceklerini anlatan Aktuna, "Kadın girişimci sayısı ülkemiz genelinde maalesef Avrupa standartlarının altında. Yüzde 30 gibi bir katılım oranımız var. Yine istihdamlı bir şekilde bunun artırılması gerekiyor. Çünkü kadın girişimci sayısını ne kadar artırırsak, o kadar refah düzeyi yüksek ve ekonomik anlamda daha güçlü bir toplum olacağımız inancındayız bizler. Kadın ne kadar çok iş dünyasına katılımcı olursa, o kadar çok ülke ekonomisi de ileriye gidecektir" dedi.Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Acar ise, Türkiye'de yaşayan kadınların iş ve meslek sahibi olmasını çok önemsediklerini aktararak bu anlamda düzenledikleri bu programa katılımlarından dolayı konuşmacılara teşekkür etti.Programın diğer bölümlerinde, iş dünyasının önemli kadın yöneticilerinden oluşan isimleri de konuşmacı olarak mesleki tecrübelerini ve bilgi birikimlerini salondaki öğrencilerle paylaştı.