22.02.2017 11:51:15

Beyşehir'de 15 Temmuz gazileri yaşadıklarını anlattı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri hain darbe girişimi gecesi yaşananları anlattı.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri hain darbe girişimi gecesi yaşananları anlattı.Fetullahçı Törer Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe girişimi esnasında yaralanan gaziler Enes Alacayaka, Zafer İpek ve Gökmen Yılmaz, Beyşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Beyşehir Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, vatandaşlar ile öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Gazi Enes Alacakaya, 15 Temmuz'un Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Katılımcılara o gece yaşadıklarını anlatan Alacakaya, mazlumlara silahlar ve tanklarla eziyet eden zalimlerin darbeye karşı koyan halka kafa, göz, boyun, kol demeden neresi gelirse vurduğunu anlatarak, "Külliyenin duvarında saf tutarak namaza Fetih suresiyle başladık ama bu hainlerin namaza da saygısı yoktu. Namaz esnasında üzerimizden sürekli alçak uçuş yapıyorlardı. Secdeye kapandığımız sırada çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Sesin şiddetiyle secdede şahadet getirdim. Ama korkmadık, şahadet aşkıyla şahadete yürüdük. Bazılarımız şehit, bazılarımız gazi oldu" diye konuştu.Gazi Gökmen Yılmaz ise, o gece TRT binasının önüne gittiğini anlatarak, "Binanın önündeki askerlerin vatandaşlara karşı tutumu karşısında dayanamayarak bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ve orada askerlerin başında bulunan rütbeli bir komutana müdahalede bulundum. Onun üzerine 20-30 kadar asker beni linç etmişler, sonrasını hatırlamıyorum"dedi.Gazi Zafer İpek de, "O gece İstanbul'da Vatan Caddesine çıkmıştım. Tanklar emniyet müdürlüğüne doğru ilerliyorlardı. İlerleyen bir tankın üzerine çıkmıştık. Tankın üzerinde askerle tartışmaya başladım. O sırada tüfeğin dipçiğiyle bana vurarak beni tanktan aşağıya attı ve tankın kenarlarına çarparak yere yuvarlanarak yaralandım" ifadelerini kullandı. .Gaziler, konuşmalarında "Bizim gidebileceğimiz başka bir ülkemiz yok. Bu vatana hep beraber sahip çıktık, çıkacağız" ifadelerini kullanırken, 15 Temmuz'un unutulmamasını ve unutturulmamasını istedi. Bu nedenle ilçedeki programa katıldıklarını belirten gaziler, bu tür programlara katılmaya devam edip 15 Temmuz'a anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.