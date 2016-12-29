29.12.2016 16:51:53

Beyşehir Belediyesi kapanan yayla yollarını açıyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, kar yağışı sonrası kapanan yayla yollarını açıyor.

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Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, kar yağışı sonrası kapanan yayla yollarını açıyor.Beyşehir'de günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı kent merkezinde 37 santime ulaşırken, dağlık yerleşim merkezlerinde ise bu yükseklik bazı kesimlerde 60-70 santimin üzerine çıktı. Geceden itibaren tekrar etkili olan kar yağışı nedeniyle Beyşehir'de kapanan bazı yayla yolları da talep üzerine belediye ekipleri tarafından açıldı. İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki yaylada mahsur kaldıklarını ve yerleşim merkezine ulaşmakta güçlük yaşadıklarını belirten besicilerin yardım talebi üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Kardan kapanan yayla yolunu açmak için seferber olan bir iş makinesi, yolda kalan bir aracı da çekerek mahsur kaldığı yerden kurtarırken, faaliyetinin ardından bölgedeki rutin kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Besiciler, belediye ekiplerine yayla yolunu açmalarından dolayı teşekkür etti.Öte yandan, Beyşehir'de dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından Belediye kar temizleme ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent merkezinin yanı sıra dış mahallelerde de yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan ekipler, gün boyu mesai yaptı. Ekipler bir yandan yolları kardan arındırırken, yol kenarına kürünen yığınlar da kamyonlara doldurularak şehir dışına taşındı.Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de Fen İşleri Müdürlüğü'nün kar temizleme ekiplerine faaliyetlerinde destek verdi. Kar timleri, özellikle şehir merkezindeki güzergahlarda kaldırımları kardan arındırabilmek için mesai yürüttü.