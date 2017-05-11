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Beyrut'ta 'su' konulu fotoğraf sergisi
11.05.2017 17:56:24

Beyrut'ta 'su' konulu fotoğraf sergisi

İsviçre'de çekilen 'Suyun gücü' ve Lübnan'da çekilen 'Yaşam için su' konulu fotoğraflar Beyrut'ta açılan sergide ziyaretçilerini bekliyor- Foto muhabiri Hasan Şaban:- 'İsviçre'de enerji kaynağı olan su, Lübnan'da hayatta kalma aracı'

Lübnanlı foto muhabiri tarafından İsviçre'de çekilen "Suyun gücü" ve İsviçreli fotoğrafçı tarafından Lübnan'da çekilen "Yaşam için su" konulu fotoğrafların yer aldığı sergi, Beyrut'taki Hamra Caddesi'nde yer alan El-Medine Tiyatrosu'nun sergi salonunda ziyaretçilerini bekliyor.

İsviçre'de faaliyet yürüten Dağlık Bölgelerde Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı (FDDM) tarafından "SMART sustainable mountain art" isimli proje kapsamında hazırlanan sergide, Lübnanlı fotoğrafçı Hasan Şaban'ın İsviçre'de çektiği "Suyun gücü" ve İsviçreli fotoğrafçı Nicole Herzog-Verrey'in Lübnan'da çektiği "Yaşam için su" konulu fotoğraflar yer alıyor.

Fotoğrafçı Nicole Herzog-Verrey, Lübnan'da bir aydan daha fazla bir sürede ülkenin dağlık bölgelerine giderek, su kaynaklarını ve yerel halkın su ile olan ilişkisini fotoğraflamış. Çiftçilerin su kullanmada kendi ürettikleri yöntemleri, dağlık bölgelerde suya olan ihtiyacı ve ülkede bulunan, göl, nehir gibi su kaynaklarının fotoğraflarını çekmiş.

Su ve enerji temasına odaklanan foto muhabiri Şaban da İsviçre'nin güneybatısında yer alan Valais Kantonu'nda 3 ay yaşayarak, 1961 yılında inşa edilen 285 metre yüksekliğindeki Grande Dixence barajı, 1974 yılında inşa edilen 180 metre yüksekliğindeki Emosson barajı, Valais'in yüksek dağlarında yer alan göl ve diğer su kaynaklarının fotoğraflarını çekmiş.

AA muhabirine konuşan Şaban, Lübnan ile İsviçre arasında su kaynakları bakamından bir benzerlik olduğu için fotoğraf çekiminde bu iki ülkenin seçildiğini söyledi.

İsviçre'deki su kaynaklarının çoğunun elektrik üretimi için kullanıldığını vurgulayan Şaban, "İsviçre'de enerji kaynağı olan su, Lübnan'da hayatta kalma aracı. Lübnan'ın su kaynakları denize akıp gidiyor. Bu sergiye herhangi bir ilgi göstermeyen Lübnan Enerji Bakanlığı, gelip bu fotoğrafları görse de bir şey anlamaz. Su kaynaklarını doğru kullanmak, onlara yabancı bir konu." diye konuştu.

FDDM Vakfı tarafından sergi hakkında hazırlanan açıklamada, şu ifadeler yer alıyor:

Lübnan ve İsviçre arasında su kullanımındaki farkın kişisel olarak karşılaştırılmasını içeren bu proje, yeterli su kaynakları olduğu halde su sıkıntısı yaşayan Lübnan'a, İsviçre'de su kaynaklarının nasıl kullanıldığını göstererek, su ve enerji konularında ilham vermeyi amaçlamaktadır.

Lübnan'ın dağlık bölgelerinde dolaşan ve yerli halk ile uzun süre vakit geçiren Nicole Herzog-Verrey, çektiği fotoğraflar ile şu basit denklemi bir kez daha göstermiş oldu; "Su yok ürün yok, ürün yok yaşam yok." Yaşam mücadelesi veren çiftçilerin, zor şartlar altında suya olan ihtiyaçlarını kendi yöntemleri ile nasıl sağlamaya çalıştıklarını, çektiği fotoğraflar ile bize aktardı.

Barajlarda çektiği fotoğraflarda suyun gücü ile insan yaşantısı arasındaki bağı gösteren foto muhabiri Hasan Şaban, suyun insanoğluna sunduğu olağanüstü enerji rezervini, bu karmaşık tesislerin nasıl elektriğe dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.

El-Medine Tiyatrosu'nun sergi salonunda 12 Mayıs'a kadar açık olan sergi, 15-27 Mayıs tarihlerinde de projenin Lübnanlı destekçisi Dar el-Musavvir Derneği binasında ziyaret edilebilecek.
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