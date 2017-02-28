28.02.2017 17:44:57

Beyoğlu'nda yangın

Bir binanın üst katında çıkan yangın, hasara neden oldu

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'ndeki iki katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi trafiğe kapatırken, bina ve çevresindeki bazı apartmanlarda yaşayanları dışarı çıkaran itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın, hasara neden oldu.

Çalışmaların sona ermesinin ardından, kapatılan cadde yaya ve araç geçişine açıldı.