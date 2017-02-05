05.02.2017 13:21:02

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kameralarına yansıdı.

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Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kameralarına yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 28 Ocak'ta Beyoğlu'nda sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 kilo 450 gram ot esrar, 81 gram toz esrar, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 30 adet fişek, 21 adet sahte plaka, 1 adet polis tepe lambası, 1 adet telsiz 2 bin 65 TL para ele geçirildi.Operasyonda yakalanan H.D., İ.H.D. ve S.D. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.