28.02.2017 08:38:13

Beyoğlu'nda otel çatısından düşen çalışan öldü

Beyoğlu'nda bulunan bir otelde gece sorumlusu olarak çalışan Abdullah Önder isimli vatandaş otelin çatısından bitişiğinde bulunan apartmanın boşluğuna

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Beyoğlu'nda bulunan bir otelde gece sorumlusu olarak çalışan Abdullah Önder isimli vatandaş otelin çatısından bitişiğinde bulunan apartmanın boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.Beyoğlu, Kocatepe Mahallesi, Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 01.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir otelde gece sorumlusu olarak çalışan Abdullah Önder, çalıştığı otelin eksikliklerini tespit etmek için çatıya çıktı. Çatıya çıkan Abdullah Önder henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek otelin bitişiğinde bulunan 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Sesleri duyan otel çalışanları Abdullah Önder'i aramak için çatıya çıktı. Çatıda Önder'i göremeyen çalışanlar otelin bitişinde bulunan apartmanın boşluğuna baktı. Apartman boşluğunda hareketsiz bir şekilde yatan Önderi'i gören çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri apartman boşluğunda hareketsiz bir şekilde yerde yatan Önder'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Abdullah Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Önder'in cansız bedenini düştüğü yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri devreye girdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşı cansız bedeni düştüğü yerden çıkarılarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Abdullah Önder'in cansız bedeni Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.(Oğuzcan Yazar / İHA)