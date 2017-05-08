08.05.2017 15:52:38

Beyoğlu'nda öğrenciler kültür gezileri ile tarihi öğreniyor

Beyoğlu Belediyesi, 'Pasaport Kültür Gezileri' programı kapsamında Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini misafir etti. Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı ziyaret ederek kendilerine sunulan imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

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Beyoğlu Belediyesi, "Pasaport Kültür Gezileri" programı kapsamında Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini misafir etti. Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı ziyaret ederek kendilerine sunulan imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.Beyoğlu Belediyesi on üç yıldır sürdürdüğü Pasaport Kültür Gezileri ile öğrencilerin kültürel ve sanatsal açıdan gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen kültür gezilerinin bu seferki konukları, Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi örgencileri oldu. Beyoğlu'nun kültürel ve tarihi mekanların yanı sıra müze ve sanat galerilerini gezen öğrenciler öğretici ve eğlenceli bir gün geçirdiler.Başkan Demircan'a kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ettilerBeyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nin uzman rehberleri eşliğinde Beyoğlu'nda bulunan tarihi ve kültürel mekânları gezen öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi. Miniatürk, Galata Kulesi, Koç Müzesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin restore edilerek yeniden hizmete açılan tarihi başkanlık binasını gezen öğrenciler, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı da ziyaret ederek kendilerine sunulan imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.Beyoğlu Belediyesi, öğrencilere kültürel ve sanatsal açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla on üç yıldır geçekleştirilen Kültür Gezileriyle bugüne kadar 120 binden fazla öğrenciyi misafir etti.