09.05.2017 11:31:32
Beyoğlu'nda baca yangını
Bir balık restoranının bacasında çıkan yangın söndürüldüBeyoğlu'ndaki bir balık restoranının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşma Sokağı'ndaki balık restoranının bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangın dolayısıyla restoranının bacasında hasar oluştu.