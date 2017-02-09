09.02.2017 14:21:28

Beylikdüzü'nün anneleri için eğitimler başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Beylikdüzü'nün Anneleri isimli sosyal medya topluluğu ve Ekin Anaokulu işbirliği ile ilçede başlayacak 'Bilinçli Anne, Mutlu Çocuk' seminerlerinin lansmanı, Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Beylikdüzü'nde yaşayan annelerin çocukları ile katıldığı kahvaltılı organizasyonda birçok blogger anne ve sponsor kurumlar, eğitim sürecine nasıl katkı vereceklerini paylaştı. Projenin amacı ise annelerin bilinçlenmesi yoluyla mutlu ve sağlıklı nesiller yeti

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Beylikdüzü'nün Anneleri isimli sosyal medya topluluğu ve Ekin Anaokulu işbirliği ile ilçede başlayacak "Bilinçli Anne, Mutlu Çocuk" seminerlerinin lansmanı, Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Beylikdüzü'nde yaşayan annelerin çocukları ile katıldığı kahvaltılı organizasyonda birçok blogger anne ve sponsor kurumlar, eğitim sürecine nasıl katkı vereceklerini paylaştı. Projenin amacı ise annelerin bilinçlenmesi yoluyla mutlu ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.Beylikdüzü'nde yaşayan anneleri kahvaltıda bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilki 18 Şubat'ta başlayacak "Bilinçli Anne, Mutlu Çocuk" başlıklı eğitim seminerlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Beylikdüzü'nün Anneleri isimli sosyal medya topluluğu ile Ekin Anaokulu'nun desteğiyle Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde hazırlanan organizasyona yoğun bir katılım oldu. Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, etkinliğin açılış konuşmasını yaparak, herkese Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını iletti ve "Çok güzel bir amaç için bugün buradayız. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.Sürece katkıda bulunan Evimiz Beylikdüzü Derneği Başkanı Gülten Polat da anneler ile kadınların ön planda olacağı anlamlı birçok etkinliğe imza atacaklarını belirtti.Ekin Anaokulu yetkilisinin yaptığı sunumda Beylikdüzü'nde gerçekleştirecekleri eğitim projesi kapsamında sağlıklı çocuk yetiştirme, doğuma hazırlık, bebeklerde ilk yardım eğitimi, anne baba tutumları, yeni doğan bakımı, emzirme eğitimi, mutlu bebek yetiştirme, okul öncesi eğitimin önemi, çocuk ve ergenlerde öğrenme güçlüğü, pozitif annelik gibi konularda uzman kişiler tarafından seminerler verileceğini aktardı. Semineler,18 Şubat, 4 Mart, 22 Mart, 8 Nisan, 29 Nisan ve 13 Mayıs tarihlerinde hayata geçecek. Programa Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ, Meclis Üyeleri Nejla Kotil ve Ebru Çevik de katıldı. Seminerlere kayıt olmak ve bilgi almak isteyen ebeveynler 444 09 39 Numaralı Çağrı Merkezi Hattını arayabilirler.