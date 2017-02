18.02.2017 10:09:43

Beylikdüzü'ne Las Vegas'ta iki ödül birden

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet ve Demokrasi' filmi ABD'nin önde gelen dergilerinden Campaigns&Elections'ın uluslararası 2017 Reed ödüllerinde iki ödül birden kazandı.

ABD'nin önde gelen dergilerinden Campaigns&Elections'ın uluslararası 2017 Reed ödüllerinde Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan "Cumhuriyet ve Demokrasi" filmi iki ödül birden kazandı. Çok sayıda ülkeden kampanyanın katıldığı Las Vegas'ta düzenlenen törende 5 dalda finale kalan film hem dünyanın hem de Avrupa'nın en iyi online reklam kampanyası seçildi.Las Vegas'taki törende büyük ödülleri Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Öykü Ajans adına Necati Özkan birlikte aldı. Törenin ardından açıklamada bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu: "Campaign & Elections dergisi tarafından verilen Reed Ödüllerinde 5 kategoride finale kalmanın ve 2 dalda da ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyorum.93 yıl önce genç Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, demokrasimiz için 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' mottosuyla rotamızı çizmişti. Bu rota sonsuza kadar istikametimizdir. Ödüle layık görülen bu filmi de unutkanlara,genç kuşaklara, tek adamcı fikirlere itibar edenlere, bu rotanın ne kadar değerli olduğunu tekrar hatırlatması için hazırladık. Daha fazla demokrasi ve daha fazla insan hakları bugün, istisnasız dünyadaki tüm yönetimlerin en fazla ihtiyaç duyduğu iki unsurdur. Demokratik bir dünya arzusunun en güçlü çıkış noktasını da ben yine kurucumuz Atatürk'ün bir sözünde buluyorum:' Yurtta Barış, Dünyada Barış' Barışın ve demokrasinin hakim olacağı bir dünya umuduyla Sizleri şahsım ve tüm ülkem adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum".Uluslararası Reed ödülleri 2009 yılında dağıtılmaya başlandı. The Reed Awards, ABD'de faaliyet gösteren siyasi dergi Campaigns & Elections tarafından organize ediliyor ve politik arenada başarısıyla öne çıkan çalışmaları her yıl alanın uzmanı kişilerden oluşan özel bir jüri heyeti ile değerlendiriyor.