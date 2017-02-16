16.02.2017 14:42:35

Beykent 2 sosyal tesisi hizmete hazır

Şehitkamil Belediyesi tarafından Beykent Mahallesi'ne yapılan ve içerisinde bay-bayan taziye evinin bulunduğu sosyal tesisi, tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

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Şehitkamil Belediyesi tarafından Beykent Mahallesi'ne yapılan ve içerisinde bay-bayan taziye evinin bulunduğu sosyal tesisi, tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.Her mahalleye bir sosyal tesis projesiyle yola çıkan Şehitkamil Belediyesi, bir sosyal tesisi daha tamamladı. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan Beykent Mahallesindeki 2. sosyal tesis, çok kısa bir süre içerisinde tamamlandı. İçerisinde bay-bayan taziye evi, anaokulu ve el beceri kurslarının bulunduğu tesis, önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulacak.İhtiyaç duyulan bir hizmettiMahallelerine böyle bir hizmetin sunulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Beykent Mahalle Muhtarı Hayrettin Karataş, "Hızla gelişen ve büyüyen Beykent Mahallemizde nüfus artışından dolayı birçok hizmete ihtiyaç vardı. Özellikle Beykent 2. Bölgede taziye evi ve aile merkezi ihtiyacı duyuluyordu. Bu konuyu Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na dile getirdiğimizde, sağ olsun Başkanımız bu isteğimizi yerine getirmek adına hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan Beykent 2 Sosyal Tesisi, hızlı bir şekilde yapıldı ve tamamlandı. İnşallah, önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak. Birinci bölgedeki taziye evi uzak olduğundan dolayı buradaki vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşıyordu. Vatandaşlarımız kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan çadırlarda idare etmek durumunda kalıyordu. Sosyal tesisin yapılmasıyla birlikte artık vatandaşlarımız taziyelerini burada rahat bir şekilde ağırlayacak, çocuklarımız anaokulu eğitimlerini buradan alacak, bayanlarımız buradaki aile merkezinde el beceri kurslarına katılabilecek. Mahallemize yapılan sosyal tesisten dolayı tüm Şehitkamil Belediyesi ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sosyal tesisin tüm mahalle sakinlerine de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.