01.02.2017 10:37:28

Beyaza bürünen Elazığ'da sokak kedileri 'Ev'lendi

Kar yağışının beyaza bürüdüğü Elazığ'da, belediye tarafından sokak kedilerini için kentin farklı noktalarına 'kedi evleri' yerleştirildi. Ekipler, sokak hayvanları için belirli noktalara da yem takviyesi yaptı.

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Kar yağışının beyaza bürüdüğü Elazığ'da, belediye tarafından sokak kedilerini için kentin farklı noktalarına "kedi evleri" yerleştirildi. Ekipler, sokak hayvanları için belirli noktalara da yem takviyesi yaptı.Elazığ Belediyesi iki gündür devam eden kar yağışı ve eksi 15'lerde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle sokak kendileri için örnek bir projeye imza attı. Özellikle soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan modern kedi evleri, kentin birçok noktasına bırakıldı. Su geçirmez ve temizlemesi kolay olmasının yanında estetik görünümüyle de dikkat çeken kedi evlerinin, vatandaşların talepleri doğrultusunda şehrin farklı bölgelerine yerleştirilmeye devam edeceği öğrenildi.Belediye ekipleri, diğer sokak hayvanları ve kuşların aç kalmaması için de kentin birçok noktasına sakatat ve yem bıraktı.Yeni bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Veteriner Müdürlüğü ve proje ekibi tarafından hazırlanan çalışmayla farklı mahallelerdeki parklara kedi evlerininin bırakıldığını söyledi. Yapılan kedi evlerinde kış aylarında kedilerin rahatlıkla gelip yiyeceklerini yiyip sularını içebileceğini ifade eden Başkan Yanılmaz, "Kedi evlerini hayvan severlerimizin de yakından takip edip kedilerimizi besleyerek yardımcı olacağına inanıyorum. Hayvan severlerden de kedi evi isteği geldiğinde evlerin sayısını artırarak onların da istemiş olduğu yerlere bırakacağız. Kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunmuş olacaklar. Mahallerimizde kedilerimiz bu şekilde daha rahat hayatlarını devam ettirecek" dedi.Aynı zamanda diğer sokak hayvanları ve kuşlar içinde arazilere yem bırakıldığını vurgulayan Yanılmaz, "3 yıldır belediye olarak yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Bu yılda karlı bir havadayız. Hayvanlar yem bulmakta zorlanıyorlar ve o zorlukları gidermek için farklı yerlere yemlerimizi bırakıyoruz. Onların karınlarını doyurmalarına yardımcı olmuş oluyoruz" diye konuştu.