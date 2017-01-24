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Beyaz Saray sözcüsünden NATO açıklaması
25.01.2017 02:43:17

Beyaz Saray sözcüsünden NATO açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 'Trump, NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini düşünmüyor' dedi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, "NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğunu düşünmediğini" söyledi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Trump'ın NATO'ya bakışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin yeni Savunma Bakanı James Mattis'in dün yaptığı "Washington'ın NATO ittifakıyla sarsılmaz bağı olduğu" açıklaması hatırlatılan Spicer, Trump'ın bu konuyla ilgili görüşlerini aktardı. 

Spicer, Trump'ın ABD'nin NATO'ya aktardığı para ile bu kurumdan aldığı çıktıları kıyasladığını ve sonuçları yeterli bulmadığını dile getirerek, "O, NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğu düşünmüyor" dedi.

'TRUMP SONUÇLARDAN MEMNUN DEĞİL'

Bakan Mattis'in sözlerinin NATO ve benzeri kurumların nasıl daha iyi olabileceğine ilişkin reform önerileri bağlamında görülebileceğini anlatan Spicer, Trump'ın NATO bağlamındaki sonuçlardan memnun olmadığını ifade etti. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün telefonda görüşen James Mattis'in, "NATO'nun ABD için çok önemli olduğunu ve Washington'ın ittifaka bağlılığını koruyacağını" söylediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında NATO'nun artık 'işlevsiz' olduğunu ve ABD'nin bu kuruma 'gereğinden fazla para aktardığını' savunmuştu.



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