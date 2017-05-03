03.05.2017 23:37:20

Beyaz Saray önünde Ortodoks Yahudilerden İsrail'e protesto

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti vesilesiyle Beyaz Saray önünde toplanan Ortodoks Yahudiler, İsrail yönetimini protesto edip iki devletli çözüm için Abbas'a destek verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ziyareti vesilesiyle Beyaz Saray önünde toplanan Ortodoks Yahudiler, İsrail yönetimini protesto edip iki devletli çözüm için Abbas'a destek gösterisi yaptı.

Beyaz Saray önünde toplanan Ortodoks Yahudiler, iki devletli çözüm konusunda İsrail ve ABD yönetimine çağrıda bulundu.

"Siyonizme Karşı Birleşmiş Yahudiler" adlı organizasyona mensup Ortodoks Yahudiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla İsrail yönetiminin politikalarını eleştirdi. İki devletli çözüm konusunda Abbas'a destek veren göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yaklaşımlarına karşı çıkan sloganlar attılar.

İsrail devletinin Filistin'i tanımasını isteyen Ortodoks Yahudiler, yeni yerleşimler konusunda da Tel Aviv yönetimini sert bir dille eleştiriyor.

AA muhabirine açıklama yapan organizasyon yetkilisi Dovid Weiss, iki devletli çözüm temelinde Ortadoğu'da barışa ulaşılabileceğini, bunun için Tel Aviv yönetiminin baskıcı politikalarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. İsrail yönetiminin Yahudilik dinini istismar ettiğini ve siyasi bir varlığa dönüştürdüğünü savunan Weiss, "Bu yaşadığımız Yahudiler ile Müslümanlar arasındaki bir savaş değildir. Ancak İsrail'in yasa dışı işgali barışın önündeki en önemli engellerden biri olarak durmaktadır." şeklinde konuştu.

Trump yönetiminden kendi seslerini duymasını isteyen Weiss, Abbas görüşmesinin iyi değerlendirilmesini ve Trump'ın Netanyahu üzerinde olumlu bir baskı kurarak Tel Aviv yönetiminin barışa yönlendirmesini istediklerini kaydetti.

Gösterinin ardından grup olaysız dağıldı.



