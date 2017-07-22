22.07.2017 10:43:42

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, düzenlenen basın toplantısında yeni Beyaz Saray Sözcüsü'nün Sarah Huckabee Sanders olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, düzenlenen basın toplantısında istifa eden Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın yerine Sarah Huckabee Sanders'in getirildiğini açıkladı.



Öte yandan, eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesini protesto edip istifa ettiğini açıklamıştı.