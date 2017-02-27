28.02.2017 00:39:34

Beyaz Saray'dan Yemen açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, 29 Ocak'ta Amerikan kuvvetlerinin Yemen'de El Kaide liderlerine karşı düzenlediği saldırıyla ilgili Pentagon'un 3 farklı soruşturma yürüteceğini bildirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 29 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin Yemen'de El Kaide liderlerine karşı düzenlediği ve 1 ABD askeri ile 29 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 3 farklı soruşturma yürüteceğini bildirdi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında basın mensuplarının Yemen'de geçen ay sonunda düzenlenen saldırıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Daha önceki açıklamalarında "saldırı yüzde 100 başarılıydı" diyen Spicer, bugünkü açıklamasında ise "Eğer bir saldırıda insanlar hayatını kaybetmiş ve bazıları da yaralanmışsa ona yüzde 100 başarılı diyemezsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan askerinin ve saldırıda sivillerin hayatını kaybetmesi ile saldırıya karışarak düşen helikopterle ilgili üç farklı soruşturmanın yürütüleceğine işaret eden Spicer, Pentagon'un detaylı soruşturmalarının sonucunda olayın daha net şekilde aydınlanacağına inandığını belirtti.

- "Oğlumun ölümünün arkasına saklanmayın"

Saldırıda hayatını kaybeden William Ryan Owens adlı ABD askerinin babasının "oğlumun ölümünün arkasına saklanmayın" şeklindeki çıkışını da yorumlayan Sözcü Spicer, oğlunu kaybetmiş bir babanın acısını anladıklarını, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi adına bir kez taziye dileklerini sunduklarını ifade etti.

Owens'ın babası Bill Owens, dün Miami Herald gazetesine verdiği röportajda Yemen'deki saldırının sonuçlarından Trump yönetimini sorumlu tutarak, "Soruşturmayı engellemek için oğlumun ölümünün arkasına saklanmayın. Hükümet oğluma bu soruşturmayı borçlu." şeklinde konuşmuştu.

Yemen'de El Kaide'ye karşı ABD ordusu unsurları tarafından düzenlenen operasyonda 1 ABD askerinin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirilmiş, böylece Amerikan ordusu yeni Başkan Trump dönemindeki ilk kaybını vermişti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi yer almıştı. Ayrıca, 2011 yılında ABD hava saldırısında öldürülen Yemen El Kaidesi liderlerinden Enver El Evlaki'nin 8 yaşındaki "Enver" isimli kızının da saldırıda hayatını kaybettiği ifade edilmişti.