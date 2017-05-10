SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Beyaz Saray'dan Comey açıklaması
11.05.2017 00:16:45

Beyaz Saray'dan Comey açıklaması

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Huckabee:- 'Başkan (Trump), Direktör Comey'e olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comey'yi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu'- 'Başkan (Trump), Temsilciler Meclisi ve Senatoyu, sonucu ne olursa olsun Rusya soruşturmasına devam etmeleri konusunda teşvik ediyor'

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Huckabee, salı günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey için, "Başkan (Trump), Direktör Comey'e olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comey'yi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Sözcü Yardımcısı Huckabee, Trump'ın önceki gün görevine son verdiği FBI Direktörü Comey ile ilgili soruları yanıtladı.

Amerikan kamuoyunda sürpriz olarak görülen karara ilişkin, "Başkan (Trump), Direktör Comey'e olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comey'yi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu." değerlendirmesini yapan Huckabee, Trump'ın bu kararı bir anda almadığını vurguladı.

Görev süresi boyunda Comey'nin birçok büyük hata yaptığını savunan Huckabee, Washington'da Comey'e olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ve bu güvenin yeniden tesis edilmesi için bu kararın alındığını ifade etti.

- "Soruşturma devam etmeli" mesajı

Comey'nin görevine son verilmesinde "FBI'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının" etkili olduğu iddialarının sorulması üzerine Huckabee, "Başkan (Trump), Temsilciler Meclisi ve Senatoyu sonucu ne olursa olsun Rusya soruşturmasına devam etmeleri konusunda teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Rusya soruşturması ile Comey'nin görevine son verilmesi kararı arasında bir bağlantı olmadığını savunan Sözcü Yardımcısı, Beyaz Saray'ın söz konusu soruşturmayı yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

- Yeni direktör Senato önünde soruları yanıtlayacak

Öte yandan Comey'nin yerine geçici olarak atanan Andrew McCabe'nin perşembe günü ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılması planlanan küresel tehditlerle ilgili bir oturuma davet edildiği ve McCabe'in oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayacağı bildirildi.

Daha önce tarihi belli olan ve Comey'nin katılacağı duyurulan oturuma, FBI Direktörlüğü görevine henüz iki gün önce geçici olarak atanan McCabe'in katılacak olması Amerikan kamuoyunda yarınki oturuma olan ilgiyi daha da artırdı.

- Beyaz Saray önünde Comey protestosu

Washington'daki Comey hareketliliği sürerken, sabah saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Trump'ın Comey'nin görevine son vermesini protesto etti.

Trump karşıtı pankartların açıldığı protestoya katılanlar, "ABD Başkanının Rusya soruşturmasından aklanamayacağını" ve "bundan dolayı Comey'yi gönderdiğini" savunan sloganlar attı.

Salı günü görevine son verdiği FBI Direktörü Comey ile ilgili olarak sabah saatlerinde ilk kez basına konuşan ABD Başkanı Trump, Comey için, "İşini iyi yapmıyordu; bu kadar basit." açıklamasını yapmıştı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Comey'nin görevine neden son verdiğiyle ilgili olarak, "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararından dolayı) teşekkür edecek." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de "Başkan Trump, doğru zamanda doğru işi yapmıştır ve büyük bir liderlik göstermişti. Comey'nin görevine son verilmesi Rusya soruşturmasından dolayı değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

FBI, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmayı yürütüyordu ve geçen hafta Comey, ABD Senatosunda soruşturmayla ilgili olarak senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. 56 yaşındaki James Comey, 2013 yılının eylül ayında dönemin Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.

    YORUM YAZ
Tosya’da traktör kazası: 3 yaralı
Tosya’da traktör kazası: 3 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde traktörün su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
11.05.2017 00:20:09
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Uluduağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü doktorları, kolon kanserinin tedavisinde yeni bir bileşik bulundu.
10.05.2017 23:09:13
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Bozdağ ile birlikte ABD'ye gelen Adalet Bakanlığı heyeti, Amerikalı muhataplarıyla Gülen'in iadesine ilişkin 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
10.05.2017 22:57:48
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
10.05.2017 22:25:58
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
10.05.2017 22:03:46
Gaziantepspor pes etmiyor
Gaziantepspor pes etmiyor
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
10.05.2017 21:54:26
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.05.2017 21:34:05
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
Alman Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye silah vermeye devam edebilir miyiz?
Alman Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye silah vermeye devam edebilir miyiz?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları