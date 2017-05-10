11.05.2017 00:16:45

Beyaz Saray'dan Comey açıklaması

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Huckabee:- 'Başkan (Trump), Direktör Comey'e olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comey'yi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu'- 'Başkan (Trump), Temsilciler Meclisi ve Senatoyu, sonucu ne olursa olsun Rusya soruşturmasına devam etmeleri konusunda teşvik ediyor'

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Huckabee, salı günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey için, "Başkan (Trump), Direktör Comey'e olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comey'yi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Sözcü Yardımcısı Huckabee, Trump'ın önceki gün görevine son verdiği FBI Direktörü Comey ile ilgili soruları yanıtladı.

Amerikan kamuoyunda sürpriz olarak görülen karara ilişkin, "Başkan (Trump), Direktör Comey'e olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comey'yi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu." değerlendirmesini yapan Huckabee, Trump'ın bu kararı bir anda almadığını vurguladı.

Görev süresi boyunda Comey'nin birçok büyük hata yaptığını savunan Huckabee, Washington'da Comey'e olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ve bu güvenin yeniden tesis edilmesi için bu kararın alındığını ifade etti.

- "Soruşturma devam etmeli" mesajı

Comey'nin görevine son verilmesinde "FBI'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının" etkili olduğu iddialarının sorulması üzerine Huckabee, "Başkan (Trump), Temsilciler Meclisi ve Senatoyu sonucu ne olursa olsun Rusya soruşturmasına devam etmeleri konusunda teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Rusya soruşturması ile Comey'nin görevine son verilmesi kararı arasında bir bağlantı olmadığını savunan Sözcü Yardımcısı, Beyaz Saray'ın söz konusu soruşturmayı yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

- Yeni direktör Senato önünde soruları yanıtlayacak

Öte yandan Comey'nin yerine geçici olarak atanan Andrew McCabe'nin perşembe günü ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılması planlanan küresel tehditlerle ilgili bir oturuma davet edildiği ve McCabe'in oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayacağı bildirildi.

Daha önce tarihi belli olan ve Comey'nin katılacağı duyurulan oturuma, FBI Direktörlüğü görevine henüz iki gün önce geçici olarak atanan McCabe'in katılacak olması Amerikan kamuoyunda yarınki oturuma olan ilgiyi daha da artırdı.

- Beyaz Saray önünde Comey protestosu

Washington'daki Comey hareketliliği sürerken, sabah saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Trump'ın Comey'nin görevine son vermesini protesto etti.

Trump karşıtı pankartların açıldığı protestoya katılanlar, "ABD Başkanının Rusya soruşturmasından aklanamayacağını" ve "bundan dolayı Comey'yi gönderdiğini" savunan sloganlar attı.

Salı günü görevine son verdiği FBI Direktörü Comey ile ilgili olarak sabah saatlerinde ilk kez basına konuşan ABD Başkanı Trump, Comey için, "İşini iyi yapmıyordu; bu kadar basit." açıklamasını yapmıştı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Comey'nin görevine neden son verdiğiyle ilgili olarak, "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararından dolayı) teşekkür edecek." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de "Başkan Trump, doğru zamanda doğru işi yapmıştır ve büyük bir liderlik göstermişti. Comey'nin görevine son verilmesi Rusya soruşturmasından dolayı değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

FBI, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmayı yürütüyordu ve geçen hafta Comey, ABD Senatosunda soruşturmayla ilgili olarak senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. 56 yaşındaki James Comey, 2013 yılının eylül ayında dönemin Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.