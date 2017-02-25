25.02.2017 23:28:14

Beyaz Saray'da 'terör' anlaşmazlığı

ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'in, Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanları ile yaptığı ilk toplantısında 'radikal İslami terör' şeklinde yapılan tanımlamaların yanlış olduğunu söylediği bildirildi.

ABD'de Michael Flynn'in istifası sonrası bir süre boş kalan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğuna geçen hafta General McMaster'ın atandığı duyurulmuştu.

Trump'ın yeni atadığı McMaster, ABD Başkanı'nın aksine, 'radikal İslami terör' tanımlamasını doğru bulmadığını söyledi.

New York Times gazetesi, McMaster'ın Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanları ile yaptığı ilk toplantısına katılan yetkililerden birine dayandırdığı haberinde, McMaster'in Trump ve yakın danışmanlarının terör eylemlerini tanımlamak için kullandığı 'radikal İslami terör' kavramının yanlış olduğu, çünkü teröristlerin 'İslam dışı' olduğunu söylediği aktarıldı.