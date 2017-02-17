18.02.2017 02:07:48

Beyaz Saray açıkladı: Trump mültecileri yakalamak için 'asker' görevlendirdi mi?

Trump'ın “yasadışı göçle” mücadele için Ulusal Muhafızlar’a 100 bine kadar asker almayı gündemine aldığına dair iddialar yalanlandı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Donald Trump yönetinin yasadışı göçle mücadele için Ulusal Muhafızlar'a 100 bine kadar asker almayı gündeme aldığı öne sürülmüştü.



Associated Press'te (AP) yer alan habere göre Donald Trump'ın tartışılan vize kararının ardından ülkedeki izinsiz mültecilerin durumuyla ilgili yeni bir karara imza atmaya hazırlandığına dair haberlere Beyaz Saray yalanladı.



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gerçek değil. Ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı da bunun yüzde 100 yanlış olduğunu doğruluyor" dedi.



​Sean Spicer, "Bu, Beyaz Saray'ın belgesi değil" ifadelerine yer verdi.

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