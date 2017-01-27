27.01.2017 15:16:34

BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve beraberindeki heyet, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve beraberindeki heyet, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Muş Alparslan Üniversitesinden kalabalık bir heyet katıldı. Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a yeni görevinde başarılar dileyen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, iki üniversite arasındaki ilişkilerin daha da artarak devam edeceğini belirti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, konuklarına teşekkür etti.