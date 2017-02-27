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BEÜ'de 'İleri Uyum Kursu' tamamlandı
27.02.2017 17:21:58

BEÜ'de 'İleri Uyum Kursu' tamamlandı

24-25 Şubat 2017 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri (asistanlar) için Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 'İleri Uyum Kursu' başarı ile tamamlandı.

24-25 Şubat 2017 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri (asistanlar) için Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı kapsamında düzenlenen "İleri Uyum Kursu" başarı ile tamamlandı.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları kapsamında, Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan son bir yılda Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan tıpta uzmanlık öğrencilerine (araştırma görevlilerine) yönelik 24-25 Şubat 2017 günlerinde ileri uyum kursu düzenlendi.

Araştırma görevlilerinin bilgi ve becerilerini artırması, kurumsal anlayışı ve disiplinler arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan Mezuniyet sonrası "İleri Uyum Kursu" 19 öğretim üyesi tarafından her biri 50 dakika süren toplam 12 oturumda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, "Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer Üniversitemizin tüm birimlerinin kalite güvence sisteminin güçlenmesi kapsamında bir taraftan Üniversitemizi geliştirirken diğer taraftan sunulan hizmetlerin niteliğini arttırmak ve sürekli iyileştirmek için de çalışmaktadır. Sağlık Kampüsü 'ne yapmış olduğu yatırımların yanında sağlıkta eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla araştırma görevlilerimizin bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırmaya yönelik düşünce ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. İbn-i Sina Sağlık kampüsüne yapılan altyapı, teknolojik yatırımlar, bilimsel destekler, Eğitim ve Öğretim için yapılan hizmetler hepimizin gözü önünde gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmalar Üniversitemizin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bilindiği gibi Üniversitemiz 21-22 Mart 2016 tarihlerinde Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)' nin kurumsal kalite güvence sistemi değerlendirme sürecinden başarı ile geçerek, Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme (IEP) Başarı Etiketini kullanmaya hak kazanmıştır. Öte yandan 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK)' nun başlatmış olduğu dış değerlendirme sürecine gönüllü olarak başvuruda bulunarak kurumsal değerlendirmeyi gönüllü olarak talep eden ilk 20 üniversite arasında yer almıştır. YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı, Tıp Fakültemizin de içinde bulunduğu Üniversitemizin çeşitli birimlerinde incelemeler gerçekleştirerek dış değerlendirme saha ziyaretini Şubat 2017 tarihi itibariyle tamamlamış bulunmaktadır. Yine bu kapsamda Tıp Fakültesi olarak, BEÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi Tıp Eğitiminin akreditasyon süreçlerini başlatmış bulunmaktayız. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programlarımızın da akreditasyonu için gereken planlamalara başlamış bulunmaktayız" dedi.

Dekan Prof. Dr. Borazan'ın açılış konuşmasının ardından oturumlara geçildi. "Tıbbi Fotoğrafçılık ve Video Çekimi" konulu oturum Prof. Dr. Eksal Kargı ve Yrd. Doç. Dr. Tahsin Görgülü (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.) tarafından, "Temel İletişim Becerileri" konulu sunum Yrd. Doç. Dr. Zehra Safi Öz (Tıbbi Biyoloji A.D.) tarafından, "İletişim Becerileri ve Hasta ile İletişim" başlıklı sunum Doç. Dr. Levent Atik (Psikiyatri A.D.) tarafından, "İleri Elektrokardiyografi Değerlendirilmesi" konulu oturum Doç. Dr. Turgut Karabağ (Kardiyoloji A.D.) tarafından, "Kalite Süreçleri" başlıklı sunum Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) ve Prof. Dr. Ali Borazan (Tıp Fakültesi Dekanı) tarafından, "Etkili Sunum Teknikleri" isimli oturum Prof. Dr. Ülkü Özmen (Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.) tarafından, "Araştırma Metodolojisi" başlıklı sunum Doç. Dr. Ayşe Semra Akça Demir (Aile Hekimliği A.D.) tarafından, "Temel Biyoistatistik ve Tıbbi Epidemiyoloji" konulu oturum Prof. Dr. Mehmet Ali Kurçer (Halk Sağlığı A.D.) ve Yrd. Doç. Dr. Fürüzan Köktürk (Biyoistatistk A.D.) tarafından sunuldu.

Programın ikinci günü ise sunumu yapılan konular ve konuşmacılar şunlardı: "Etik Kurullar ve Tez Yazımı" Doç. Dr. Günnur Özbakış Denniz (Tıbbi Farmakoloji A.D.), "Burs Olanakları, Fonlar ve Proje Yazımı" Prof.Dr. Aydın Mungan (Üroloji A.D.) ve Doç. Dr.Meryem Ferah Akpolat (Histoloji ve Embriyoloji A.D.), "Kariyer Planlaması ve Özgeçmiş Hazırlama" Prof. Dr. Canan Külah (Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.), "İyi Klinik Uygulamalar ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları" Yrd. Doç. Dr. Volkan Ülker (Acil Tıp AD) tarafından verildi. Program sonunda kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Borazan, programa katılan araştırma görevlilerinin, almış oldukları kurs ile kendilerinin ve kurumun gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlayacaklarını düşündüğünü, bundan sonra da Mezuniyet Sonrası eğitim kurslarının devam edeceğini belirtti.

Daha sonra ise çeşitli öğretim üyeleri tarafından katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile birlikte program sona erdi.
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