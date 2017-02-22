22.02.2017 11:34:29

BEÜ'de El Cerrahisi Bilim Dalı kuruldu

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde 'El Cerrahisi' Bilim Dalı YÖK'ün onayı ile kuruldu.

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Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde "El Cerrahisi" Bilim Dalı YÖK'ün onayı ile kuruldu.El Cerrahisinin kurulmasından dolayı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan yaptığı açıklamada "Fakültemizin büyümesinde, gelişmesinde ve yeni bölümlerin kurulmasında öncülük eden Rektörümüz sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Zonguldak'ta ve Batı Karadeniz bölgesinde el yaralanmaları sık olduğu için bunlara müdahale edecek birimlere ihtiyaç var. Bu kadar sık görülen el yaralanmalarında özel yetişmiş, alanında bilgili, bu konuda istekli bir ekip çalışması çok önemlidir. Hastanemizde el cerrahisi alanında çok başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Başarılı ameliyatlar sayesinde sadece Zonguldak'tan değil, Türkiye genelinden gelen hastalara hizmet vermekteyiz. Ayrıca el yaralanmalarının yanı sıra doğuştan olan el sakatlıklarının tedavisi de uğraş alanımıza girmektedir" diye konuştu.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan yaptığı açıklamayı şu sözlerle tamamladı:"El Cerrahisi Bilim Dalı'nın kurulmasında emeği geçen Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Eksal Kargı, Yrd. Doç.Dr. Tahsin Görgülü ve Yrd. Doç. Dr. Burçin Acuner'e teşekkür eder bölge halkımıza ve Fakültemize hayırlı olmasını dilerim".