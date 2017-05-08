08.05.2017 17:19:14

Beton mikseri yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yavaşlayan yolcu otobüsüne beton mikserinin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yavaşlayan yolcu otobüsüne beton mikserinin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Gebze D-100 karayolu Tatkıkuyu köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan adlığı 6 yolcu ile Düzce'ye gitmekte olan özel bir firmaya ait Ali Çatalbaş idaresindeki 81 FC 832 plakalı yolcu otobüsü, Tatlıkuyu köprüsü altında yavaşladı. Otobüsün yavaşladığını görmeyen sürücü Methi Canyiğit idaresindeki 34 RPZ 61 plakalı beton mikseri ise duramayarak otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikseri sürücüsü aracın içinde sıkışarak yaralanırken vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza sonrası otobüs ve beton mikserinin yolu kapatması nedeniyle trafiğe kapanan yol daha sonra tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazada otobüste bulunan yolcular yaralanmazken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.