07.02.2017 10:56:38

Beşyol düğümü kavşakla çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve İstanbul Caddesi'nde kesintisiz ulaşımı sağlayacak Beşyol kavşağının temeli yarın (çarşamba) atılıyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve İstanbul Caddesi'nde kesintisiz ulaşımı sağlayacak Beşyol kavşağının temeli yarın (çarşamba) atılıyor.9.4 kilometre uzunluğundaki 11 istasyonlu Kent Meydanı - Terminal T2 raylı sistem hattında inşaat devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da raylı ulaşımın kesintiye uğramaması için güzergah üzerindeki köprü ve kavşak düzenlemelerine hız verdi. Çelebi Mehmet Bulvarı'nın İstanbul Caddesi ile kesiştiği nokta olan Beşyol'a yapılması planlanan kavşak projesinin temeli yarın atılacak. İlk etapta yapılacak köprü ile Çelebi Mehmet Bulvarı'nın Küçükbalıklı Mahallesi'ne bağlantısı da sağlanmış olacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, raylı sistem, kentsel dönüşüm, köprü ve kavşak imalatlarıyla İstanbul Caddesi'nin çehresinin tamamen değişeceğini söyledi. 30 metrelik yol olarak bilinen ve uygulamada 40 metreye kadar çıkacak olan Çelebi Mehmet Bulvarı'nın İstanbul yolunun doğusu ise bağlantısının sağlanması için öncelikle köprünün yapılacağını ifade eden Başkan Altepe, "Raylı sistem, kentsel dönüşüm, köprü ve kavşak imalatlarıyla İstanbul Caddesine vizyonel bir proje kazandırıyoruz. Raylı sistem çalışmalarının kesintiye uğramaması için Beşyol kavşağında inşaatı başlatıyoruz. İlk etapta yapacağımız köprü ile Çelebi Mehmet Bulvarı'nın devamı sağlanırken, bir taraftan da raylı sistem çalışmaları kesintisiz devam edecek. Bu arada köprünün yan yollarından dönüşlerde de bir sorun yaşanmayacak. Daha sonra kamulaştırmalar tamamlandıkça da kavşağın yonca bölümleri tamamlanmış olacak. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.