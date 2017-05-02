02.05.2017 22:34:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme 5 buçuk saat sürdü.
(Caner Ünver/İHA)
Beştepe'deki kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında gerçekleşen görüşme sona erdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme 5 buçuk saat sürdü.
(Caner Ünver/İHA)