11.02.2017 17:27:11

Besni'de Plaka Tanıma Sistemi devreye giriyor

Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, ilçenin giriş ve çıkışında Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) ay sonu faaliyete geçeceğini söyledi.

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Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, ilçenin giriş ve çıkışında Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) ay sonu faaliyete geçeceğini söyledi.Emniyet Müdürü Cemal Avan, plaka tanıma sistemi ve kamera sistemi kurulum çalışmalarında sona geldiğini ve görüntülerin alınmaya başladığını belirtti.Cemal Avan açıklamasında, "Sistem tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde otoyolundan geçen araçlar sistem tarafından görüntülenecek ve otomatik olarak taranacak. Bu vesile ile sistem, şehir giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulması, şehir güvenliği, çalıntı veya aranan araçların takibi ve sorgulanması, Karayollarının araç yoğunluk ölçümleri, Karayollarının stratejik ulaşım analizlerinin yapılması gibi işlemlerin yapılmasına katkı sunacak" dedi.