16.02.2017 19:08:41

Besni'de FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

Adıyaman'ın Besni ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda kapsamında müezzin ve mühendis olduğu öğrenilen M.T. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs alınan sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.T. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, İ.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.