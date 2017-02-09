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Besni ASD'den iş garantili kurs
09.02.2017 17:11:59

Besni ASD'den iş garantili kurs

Adıyaman İş-Kur İl Müdürlüğü ve Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanlığı tarafından, istihdam garantili 'Müşteri hizmetleri temsilcisi' kursu başladı.

Adıyaman İş-Kur İl Müdürlüğü ve Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanlığı tarafından, istihdam garantili "Müşteri hizmetleri temsilcisi" kursu başladı.

Kursun açılışına Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni İlçe Müftüsü Hanifi Damar, Besni Spor kulüp Başkanı Mehmet Fidan, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, AİLEM-DER Adıyaman İl Başkanı E. Soydan Doğru ve kursiyerler katıldı.

İş-Kur Adıyaman İl Müdürlüğünden Engelli Projelerinden Sorumlu Birim Amiri Harun Gözcü, kurs hakkında bilgiler verdi.

Müşteri Hizmetleri temsilcisi programının engellilere yönelik meslek eğitim kursu olduğunu belirten Gözcü, "Bu kursumuz istihdam garantili bir kurstur. 120 gün sürecek olan kursun bitiminden bir ay içerisinde dernek 10 kişiden yüzde 20 oranında, yani 10 kişiden 2'sini istihdam etmek zorunda. Besni sınırları içerisinde herhangi bir firmadan müşteri hizmetleri temsilcisi mesleği adı altında 10 kişiden iki kişiyi istihdam etme zorunluluğu var. Ayrıca biz kursiyerlerimize günlük cep harçlığı olarak 20 TL ödüyoruz. Bu proje Adıyaman'da engellilere yönelik ilk defa istihdam garantili kurs özelliğini taşıyor. Bende şahsen kursların sonunda kursiyerlerin istihdam edilmesi taraftarıyım. Engellilere yönelik ilk istihdam garantili bir kursu açmış oluyoruz" diye konuştu.

Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan ise, "İş-Kurla birlikte daha önceden 8 kurs açmıştık. Bu kursların sonunda birçok engelli kardeşimize iş istihdamı sağladık. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Bizim her zaman yanımızda olan kurumlarımıza, basınımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer ise iş garantili olan bu kursun güzel bir proje olduğunu belirterek, "Biz de devlet olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sizlerin daha başarılı olması için yapmamız gereken başka ne varsa imkanlarımız ölçüsünde yapmaya hazırız"diye konuştu.

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