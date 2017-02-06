06.02.2017 16:38:21

Besni AK Parti Başkanı Mustafa Çiğdem:

Adıyaman'ın Besni AK Parti Başkanı Mustafa Çiğdem, ilçesinin tarihi, kültürel ve doğal dokusunun ortaya çıkartılarak tanıtımını yapacak olan mevcut müzenin resmiyet kazanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

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Adıyaman'ın Besni AK Parti Başkanı Mustafa Çiğdem, ilçesinin tarihi, kültürel ve doğal dokusunun ortaya çıkartılarak tanıtımını yapacak olan mevcut müzenin resmiyet kazanması için çalışma başlatıldığını belirtti.İlçede bulunan mevcut müzenin resmiyet kazanması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Başkan Çiğdem, "Eski Besni ören yerinin tanıtılması dışında ilçemizde çıkarılan tarihi eserleri sergileyebileceği müzeye ihtiyacımız var. Besni'nin geçmişi ile geleceği arasındaki kopuklukları gideren ve geçmişini gelecek nesillere aktarabilmek için köprü görevi görecek olan bu müze ile ilgili çalışmayı başlattık. Bu konuda geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Münire Sümer'in uzun süreden beri verdiği mücadele ve 5 yıllık yapım aşamasının ardından Merinos Yönetim Kurulu üyesi Ali Erdemoğlu'nun verdiği önemli destekle hayata geçirilen Besni Etnografya Müzesinin resmiyet kazandırılarak ilçemize daha donanımlı bir müze kurmak istiyoruz. Öncelikli amacımız Besni'nin tanıtımına katkı sunması. Yani mevcut müzeyi kaderine terk etmeden donanımlı ve bakımlı bir müze haline getirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra Eski Besni Ören yerinde restorasyon çalışmaları için ilgili kurumlarla irtibata geçerek burayı turizme kazandıracağız" diye konuştu.