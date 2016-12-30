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Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler: 'Yeni yıla hafif başlayın'
30.12.2016 10:59:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler: 'Yeni yıla hafif başlayın'

Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, 2016'nın son gecesine dair sağlıklı beslenme tüyoları vererek, 'Yeni yıla hafif başlayın' uyarısında bulundu.

Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, 2016'nın son gecesine dair sağlıklı beslenme tüyoları vererek, "Yeni yıla hafif başlayın" uyarısında bulundu.

Yılbaşı gecesi beslenmeyle ilgili uyarılarda bulunan Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, "Yılbaşı söz konusu olunca çoğumuz sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı rafa kaldırıyoruz. Akşamki güzel menüyü düşünerek bütün gün hiçbir şey yemiyoruz. Akşam olduğunda da 'Bu gece özel, bir günden bir şey olmaz' diyerek ha bire yiyoruz. Gelsin mezeler, dolsun tabaklar, yensin tatlılar. Ama bunun ertesi günü de var" dedi.

Yılbaşı yemeğine en iyi başlangıcın çorba ve salata olduğunu belirten Güler, "Kış aylarının etkisini iyice gösterdiği şu günlerde içeceğimiz bir kase çorba hem içimizi ısıtan hem de midemizi doyurma etkisi olur. Ana yemek olarak bir yılbaşı gecesi klasiği olan hindiyi öneriyorum. Hindi eti tavuk etine oranla hem daha yağsız hem de kolesterol miktarı daha düşük. Yalnız hindi etinin yanında iç pilav da yemek istiyorsanız, ekmek tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Hindi etinin yanında ya iki kaşık pilav ya da bir dilim ekmek tercih edebilirsiniz. Meze olarak zeytinyağlılara ağırlık verin. Kızartmalardan mümkün oldukça uzak durup, yerine fırınlanmış sebzeleri deneyin. Tatlılara gelince şerbetli ve kremalı tatlılar yerine sütlü tatlıları ya da meyveli dondurma kupları gibi hafif alternatifleri tercih edin" diye konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Güler, sağlıklı beslenme alışkanları bozulmadan yeni bir yıla tüy gibi hafif girebilmek için yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

"Kahvaltıda yumurta olmalı. Sabahtan itibaren yoğun bir gün sizi bekliyor. Gerçi bu yıl yılbaşı cumartesi gecesine denk geliyor ama gece için hazırlık yapmalısınız. Öyleyse güne güzel bir kahvaltıyla başlayın ve bu öğünde yumurtanızı eksik etmeyin. Yumurtanın uzun süre tok tutma özelliği vardır. İster sadece mantarlı ya da sebzeli omlet, isterseniz yumurta ve peynirden oluşacak bir kahvaltı yapabilirsiniz. Tabii ki de yanında tam buğday ekmeğinizi ve mevsimine uygun sebzenizi de eksik etmeyin. Karbonhidrattan da uzak durulması gerekir. Akşamı da düşünerek sabah kalorisi yüksek besinler almamakta fayda var. Öğle yemeğini es geçmek çoğu kişinin aklını cezbediyor. Öyle ya nasılsa akşama bol bol yiyeceğiz. Ancak şunu unutmayın ki eğer öğle yemeğini yemezseniz akşam aç olacağınız için yemeğe daha çok saldıracaksınız. Halbuki öğlen yemeğinde lor peynirle yapılmış basit ve hafif bir salata, hem kalorisi düşük hem de tok tutucu özelliği taşıyor. Yanında iki galeta ve bir şişe soda tüketebilirsiniz."

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, bütün bu önerilere rağmen yemeği fazla kaçıran ve midesi rahatsız olanlara ertesi gün için detoks özelliği taşıyan şu menüyü önerdi:

"Kahvaltı; 1-3 dilim ekmek (cinsiyete ve kiloya göre), 1-2 dilim peynir, 1 haşlanmış yumurta, mevsimine uygun yeşillik, 4-5 adet zeytin veya 1 tatlı kaşığı yağ, 1 tatlı kaşığı veya 4 küçük kayısı. Öğlen; 1 su bardağı badem sütü, 2 tatlı kaşığı chia tohumu, 2 tatlı kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı kakao ve 1 yerli muz. Tüm malzemeleri blenderden geçirip bekletmeden için. Akşam; 1 su bardağı badem sütü, 2 tatlı kaşığı chia tohumu, 2 tatlı kaşığı yulaf ezmesi, 2 ince dilim ananas ve tercihe göre tarçın. Tüm malzemeleri blenderden geçirip bekletmeden için."
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