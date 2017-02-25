25.02.2017 18:10:07
KÜNYE
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ersan Ergüler xx, Önder Yılmaz xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Ledo xx 19, Malcolm Armstead xx 3, Enes Berkay Taşkıran xx 8, Emircan Koşut xx 6, Metin Türen xx 3, Doğuş Özdemiroğlu xx 2, Tansu Aksoy x, Anthony Gill xx 18, Efe Beşok, Dejan Ivanov xx 3
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler xx 2, Clark xx 21, Erkan Veyseloğlu xx 6, Stimac xx 9, Thompson xx 11, Roll xx 9, Sertaç Şanlı xx 2, Strawberry xx 14, Kenan Sipahi xx 3, Weems xx 5, İlkan Karaman, Edge xx
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 16-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 34-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 51-60 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
(Resul Yanbul/İHA)
Beşitaş, farklı kazandı
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 19. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladıSpor Toto Basketbol Ligi'nde 19. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini 20 sayı farkla mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ersan Ergüler xx, Önder Yılmaz xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Ledo xx 19, Malcolm Armstead xx 3, Enes Berkay Taşkıran xx 8, Emircan Koşut xx 6, Metin Türen xx 3, Doğuş Özdemiroğlu xx 2, Tansu Aksoy x, Anthony Gill xx 18, Efe Beşok, Dejan Ivanov xx 3
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler xx 2, Clark xx 21, Erkan Veyseloğlu xx 6, Stimac xx 9, Thompson xx 11, Roll xx 9, Sertaç Şanlı xx 2, Strawberry xx 14, Kenan Sipahi xx 3, Weems xx 5, İlkan Karaman, Edge xx
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 16-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 34-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 51-60 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
(Resul Yanbul/İHA)