11.02.2017 11:22:56

Beşir Göğüş ödülü Yalvaç Ural'ın

Dil Derneğinin kurucu üyesi, dilci, eğitimci Beşir Göğüş adına her yıl verilen Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü'nün bu yılki sahibi Yalvaç Ural oldu.

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Dil Derneğinin kurucu üyesi, dilci, eğitimci Beşir Göğüş adına her yıl verilen Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü'nün bu yılki sahibi Yalvaç Ural oldu.Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törenle sahibini buldu. Dil Derneği'nin her yıl Beşir Göğüş adına düzenlediği Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü bu yıl Yalvaç Ural'ın oldu. Ödül törenine Beşir Göğüş'ün ailesinin yanı sıra Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve çok sayıda Türkçe dostu katıldı.Son dört yıldır çocuk edebiyatı dalında verilen ödül bu yıl çocuk şiiri dalında düzenlendi. Beşir Göğüş'ün 102. doğum yılına denk gelen bu yılki ödüle, çok sayıda başvuru arasından Yalvaç Ural'ın "Yaban Öküzü Boynuzlu Tilki" adlı çocuk şiir kitabı layık görüldü. Ural'a ödülünü Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner birlikte takdim ettiler.Türkiye'nin en önemli dilcileri arasında sayılan Beşir Göğüş, 1999 Büyük Marmara Depremi'nde eşi Cemile Göğüş ve kızı Sezen Göğüş ile birlikte dinlenmek için gittiği Yalova'da yaşamını yitirmişti.