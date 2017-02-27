27.02.2017 22:59:13
Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ne çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray galibiyetinin sevincini yaşadılar.
Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan Beşiktaşlılar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganları attı. Birbirlerine sarılan siyah-beyazlı taraftarlar geç saatlere kadar galibiyet sevincini yaşadılar. Faikbey Caddesi üzerinde sloganlar atarak bir süre dolaşan Beşiktaş taraftarları daha sonra sessizce dağıldı.
(Işık Çapanoğlu /İHA)
Beşiktaşlılar sokağa döküldü
Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmesinden sonra Kars'ta soğuk havayaSüper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmesinden sonra Kars'ta soğuk havaya aldırış etmeyen Beşiktaşlılar sokağa döküldü.
Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ne çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray galibiyetinin sevincini yaşadılar.
Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan Beşiktaşlılar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganları attı. Birbirlerine sarılan siyah-beyazlı taraftarlar geç saatlere kadar galibiyet sevincini yaşadılar. Faikbey Caddesi üzerinde sloganlar atarak bir süre dolaşan Beşiktaş taraftarları daha sonra sessizce dağıldı.
(Işık Çapanoğlu /İHA)