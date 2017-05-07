07.05.2017 22:55:06

Beşiktaşlı taraftarlar takımı karşıladı

Vodafone Arena'da son saniyede kendi kalesine gol atarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar yalnız bırakmadı.

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Vodafone Arena'da son saniyede kendi kalesine gol atarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar yalnız bırakmadı.Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar karşıladı. 50 kadar siyah-beyazlı taraftar, takım otobüsünün tesislere girdiği anda meşaleler yaktı ve tezahüratlar yaptı.