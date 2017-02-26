26.02.2017 14:21:53

Beşiktaşlı taraftarlar 2726 gün sonra Galatasaray deplasmanında

Beşiktaşlı taraftarlar, 2726 gün sonra Galatasaray deplasmanında takımlarını destekleyecek.

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Beşiktaşlı taraftarlar, 2726 gün sonra Galatasaray deplasmanında takımlarını destekleyecek.Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın TT Arena'da Beşiktaş ile oynayacak. Bu sene İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karardan sonra deplasman yasağı kalkmıştı. Ligin ilk yarısında 5. haftada Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle de uzun bir aradan sonra ilk kez rakip taraftar deplasmana gelmişti.Beşiktaş taraftarı 2726 gün sonra TT Arena'da oynanacak derbide takımlarının yanında olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar en son 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen'de oynanan derbide deplasman tribününde yer aldı. O karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazanmıştı.