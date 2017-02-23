23.02.2017 13:19:11

Beşiktaşlı eski yönetici 2.amatör ligde yönetici oldu

Nevşehir'de uzun soluklu bir projeyle çalışmalarına devam eden Nevşehir 1969 Spor Kulübü kaliteli bir yönetim kurulu oluşturmaya devam ediyor.

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Nevşehir'de uzun soluklu bir projeyle çalışmalarına devam eden Nevşehir 1969 Spor Kulübü kaliteli bir yönetim kurulu oluşturmaya devam ediyor.Nevşehir'de 1971 yılında Kalespor olarak kurulan kulüp 2016 yılında isim değişikliği yaparak Nevşehir 1969 Gençlik ve spor kulübü olarak 2016-2016 futbol sezonunda 2.amatör lige devam edecek. Kulüp Başkanı Bayram Ekici, "Yıllardır profesyonel lig hayali yaşayan şehrimize uzun soluklu bir alt yapı çalışması başlatıp futbol okuluyla şekillendiren kulüp ünlü isimleri bünyesine katarak büyük bir güç sergilemeye devam ediyor" dedi. Kulüp Başkanı Ekici yaptığı açıklamada, " Geçtiğimiz ay içerisinde eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni Mustafa Çiçek'i yönetim kadromuza dahil ettik. Bugün de Beşiktaşlı eski yönetici, Beşiktaş genel kurul üyesi, iş adamı ve futbol okulu faaliyetleri bulunan Seyit Ateş'i de yönetim kadromuza dahil etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Seyit Ateş abimizin bize ve kulübümüze büyük destekleri olacağından eminiz. Gücümüzü bir kat daha artırmamıza yardımcı oldu kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz" diye konuştu.