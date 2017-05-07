07.05.2017 21:09:48

Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR15. dakikada sol taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.16. dakikada Talisca'nın ara pasında ceza sahası içine sağ taraftan giren Oğuzhan'ın son çizgiye inmeden topuk pasında penaltı noktası önünde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.32. dakikada sağ kanatta bulunun Talisca'nın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Quaresma'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kurtardı.32. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın İsmail'i çalımlayarak geçip, ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.34. dakikada sağ taraftan Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Kjaer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.42. dakikada Atınç'tan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.43. dakikada sağ kanatta bulunan Quaresma'nın rakibinden kaparak, verdiği pasta Talisca, topu düzeltip ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.45+1. dakikada Tolgay'ın uzun pasında sağ kanatta buluşan Quaresma'nın ortasında arka direkte Aboubakar, kayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Babel'in rakibini geçip, yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Aboubakar'ın topukla yaptığı yavaş vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.66. dakikada sol kanattan Quaresma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Volkan köşeden çıkararak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.66. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Atınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.75. dakikada ortada Tolgay'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.79. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.86. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta yerden giden toptan oyuncuların arasından geçerek kaleci Volkan'da kaldı.88. dakikada sağ kanatta Quaresma'ya kayarak sert müdahalede bulunan Martin Skrtel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.90+2. dakikada orta sahada Oğuzhan'a arkadan sert müdahalede bulunan Josef, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.90+4. dakikada Kjaer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Marcelo'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1KÜNYEStat: Vodafone ArenaHakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xxBeşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Marcelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Tolgay xxx (Necip dk. 77 x), Oğuzhan xxx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xxx (Gökhan İnler dk. 89 ?), Aboubakar xxx (Cenk dk. 72 x)Yedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Demba BaTeknik Direktör: Şenol GüneşFenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali x, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail x (Salih dk. 46 x), Neustadter x (Ozan dk. 46 x), Josef x, Lens x, Alper x, Sow x, Robin van Persie x (Emenike dk. 74 x)Yedekler: Ertuğrul, Volkan Şen, Yiğithan, ChahechouheTeknik Direktör: Dick AdvocaatGoller: Aboubakar (dk. 45+1), Marcelo (k.k.) (dk. 90+4) (Beşiktaş)Kırmızı kartlar: Skrtel (dk. 88), Josef (dk. 90+2) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Volkan Demirel, Salih, Skrtel, Josef, Emenike (Fenerbahçe), Tolgay (Beşiktaş)(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)