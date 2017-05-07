SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı
07.05.2017 21:09:48

Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

16. dakikada Talisca'nın ara pasında ceza sahası içine sağ taraftan giren Oğuzhan'ın son çizgiye inmeden topuk pasında penaltı noktası önünde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

32. dakikada sağ kanatta bulunun Talisca'nın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Quaresma'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kurtardı.

32. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın İsmail'i çalımlayarak geçip, ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

34. dakikada sağ taraftan Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Kjaer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Atınç'tan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

43. dakikada sağ kanatta bulunan Quaresma'nın rakibinden kaparak, verdiği pasta Talisca, topu düzeltip ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Tolgay'ın uzun pasında sağ kanatta buluşan Quaresma'nın ortasında arka direkte Aboubakar, kayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Babel'in rakibini geçip, yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Aboubakar'ın topukla yaptığı yavaş vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

66. dakikada sol kanattan Quaresma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Volkan köşeden çıkararak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

66. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Atınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

75. dakikada ortada Tolgay'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta yerden giden toptan oyuncuların arasından geçerek kaleci Volkan'da kaldı.

88. dakikada sağ kanatta Quaresma'ya kayarak sert müdahalede bulunan Martin Skrtel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

90+2. dakikada orta sahada Oğuzhan'a arkadan sert müdahalede bulunan Josef, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+4. dakikada Kjaer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Marcelo'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

KÜNYE

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Marcelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Tolgay xxx (Necip dk. 77 x), Oğuzhan xxx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xxx (Gökhan İnler dk. 89 ?), Aboubakar xxx (Cenk dk. 72 x)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Demba Ba

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali x, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail x (Salih dk. 46 x), Neustadter x (Ozan dk. 46 x), Josef x, Lens x, Alper x, Sow x, Robin van Persie x (Emenike dk. 74 x)

Yedekler: Ertuğrul, Volkan Şen, Yiğithan, Chahechouhe

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Aboubakar (dk. 45+1), Marcelo (k.k.) (dk. 90+4) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Skrtel (dk. 88), Josef (dk. 90+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Volkan Demirel, Salih, Skrtel, Josef, Emenike (Fenerbahçe), Tolgay (Beşiktaş)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
    YORUM YAZ
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
07.05.2017 14:19:20
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları