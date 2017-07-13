13.07.2017 16:01:11

Beşiktaş'tan teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü, Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Siyah beyazlı kulübün "Teşekkürler Marcelo Guedes" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Beşiktaşımıza 2015-16 sezonu devre arasında katılan Marcelo Guedes, üst üste 2 şampiyonluğumuza önemli katkılar yaptı. Karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaşımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi. Kulübümüz için fedakarlıktan kaçınmayan kişiliğiyle taraftarlarımızın da kalbini kazanan Marcelo Guedes ile yollarımız ayrıldı. Beşiktaş tarihine geçen futbolcular arasına katılan Marcelo Guedes'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.