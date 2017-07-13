13.07.2017 10:12:16

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!

Marcelo'yu Lyon'a gönderen Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazanırken Vida, Badstuber ve Kolarov gündeme gelen ilk adaylar oldu.

Portekizli yıldız Pepe'yi kadrosuna katarak dünya futbolunda da ses getiren Beşiktaş, son 2 sezondaki şampiyonlukta büyük katkısı olan Marcelo'yu Lyon'a sattı, yeni stoper ihtiyacı ön plana çıktı.

İlk etapta Bayern Münih'ten ayrılan ve şu an boşta olan Holger Badstuber, Dinamo Kiev'li Domagoj Vida ve Manchester City'li Alexandar Kolarov ön plana çıkıyor.

Kolarov için pazarlıklar sürüyor

Domagoj Vida'nın Dinamo Kiev'le seneye sözleşmesi sona eriyor. Beşiktaş bunu avantaja çevirmek istiyor. Son iki sezonda stoper mevkisine alışan Kolarov konusunda ise Manchester City'le pazarlıklar devam ediyor.