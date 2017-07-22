22.07.2017 11:10:27
Beşiktaş'tan büyük transfer hamlesi!
Forvet arayışlarını sürdüren ve birçok isimle temasa geçen Beşiktaş hakkında flaş bir iddia geldi.
Beşiktaş, 31 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun kiralanması konusunda Valencia ile anlaştı. Rakam konusunda Valencia'yı ikna eden Beşiktaş'ın, Negredo'nun kararını beklediği ifade edildi.
Valencia Teknik Direktörü Marcelino'nun yeni sezon planları arasında yer almayan Negredo, geçen sezon Middlesbrough'da kiralık olarak oynamış; 36 lig maçında 9 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.