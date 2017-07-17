17.07.2017 10:00:42

Beşiktaş'tan 6 gollü prova!

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Dissard'ı konuk etti.

Karşılaşmaya Utku, Beck, Mitrovic, Necip, Atınç, Caner Erkin, Tolgay, Sedat Şahintürk, Babel, Aras, Mustafa Pektemek ilk 11'i ile başlayan Beşiktaş, ilk testini geçemedi ve Fortuna Dissard ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın gollerini 26. dakikada Sedat Şahintürk, 66. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Caner Erkin'den geldi.