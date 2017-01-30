30.01.2017 14:14:20

Beşiktaş'taki öğrenci yurdunda intihar

Beşiktaş Abdi İpekçi Erkek Öğrenci Yurdunun kantininde çalışan bir genç, çamaşır ipiyle kendini asarak intihar etti.

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Beşiktaş Abdi İpekçi Erkek Öğrenci Yurdunun kantininde çalışan bir genç, çamaşır ipiyle kendini asarak intihar etti.Beşiktaş Maçka'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Abdi İpekçi Erkek Öğrenci Yurdu'nda sabah saat 05.30 sıralarında kantin çalışanı Ferit Demir (23), yurt binasının zemin katında çamaşır ipiyle kendisini astı. Mesainin başlaması üzerine yurt çalışanları Demir'i uyandırmak üzere gittikleri odada, talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yurdun kantininde çalıştığı ve geceleri yurtta kaldığı öğrenilen Şırnak Uludere doğumlu Demir'in, geride bir not bırakmadığı belirtilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.