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Beşiktaş'ta yeni transferler sözleşme imzaladı
31.01.2017 16:35:39

Beşiktaş'ta yeni transferler sözleşme imzaladı

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenledi.

Siyah-beyazlı kulüp, kadroya yeni katılan oyuncular için Vodafone Arena'da imza töreni düzenledi. Törende Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra yeni transferler Mitrovic, Ersan Gülüm, Ryan Babel ve Demba Ba yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ersan Gülüm'ün kendileri için özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Evine hoş geldin. 2012'de kulübümüze başkan olduğumuz günler çok zordu. Ersan hiçbir konuşmada bile bulunmadan 500 bin Euro'luk maaşından indirim yaptı. Bizim için çok önemli bir duruştu. Hayatta unutamam onu. Bu sezon Ersan'ın evine dönmesini istiyorduk. Geçen sene istemeyerek yollamıştık. Aramızda olmasından dolayı çok mutluyum. Evine tekrar hoş geldin" dedi.

"Demba Ba'nın mart ayında takımla olacağını tahmin ediyorum"

Senegalli golcü Demba Ba'ya 'Selamün Aleyküm' diyerek seslenen Orman, "O bizimle çok bağdaşmış, Beşiktaş için çok sembol olmuş bir oyuncu. Takımımıza ve yuvamıza tekrar hoş geldin diyorum. Sakatlıkları geçmiş, antrenmanlara başladı. Mart ayında takımla beraber sahada olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

"Babel'i daha evvel transfer etmek istedik"

Ryan Babel ile ilgili de konuşan Fikret Orman, "Babel'i daha evvel transfer etmek istedik. Türkiye'de sözleşmesi bittiğinde istemiştim. O zamandan bu yana takibimizdeydi. 10 sene sanki bizde oynuyormuş gibi intibak sağladı. 2 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Maşallah diyorum ona" ifadelerini kullandı.

"Mitrovic'i uzun zamandır takip ediyorduk"

Orman, Mitrovic'e de 'hoş geldin' diyerek, "Uzun zamandır takip ediyorduk. Çok genç bir arkadaşımız. Çok önemli ve gelecek vaat eden bir oyuncu. Çok istedik gelmesini. Önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Ona da hayırlı olsun diyorum. Bizim için imzalar kalplere atılan bir şeydir. Kağıtta kalmaz. Bunun en önemli göstergesi Ersan ve Demba Ba'nın bu masada bizimle oturuyor olmasıdır" açıklamasını yaptı.

Ersan Gülüm: "İnşallah takım başarısı devam eder"

Beşiktaş'a geri dönen başarılı savunmacı Ersan Gülüm, "İnşallah başarıyla devam eder takım. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Demba Ba, "Ben burada harika zamanlar geçirdim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım bu dönem eskisinden daha başarılı geçecek" diye konuştu.

Babel ise birkaç haftadır takımda olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluk mücadelesi için buradayım. İnşallah burada hep beraber şampiyonluğu yaşayacağız" değerlendirmesini yaptı.

Mitrovic, büyük bir camianın parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Umarım burada hep birlikte başarılara doğru yol alacağız. Burada iyi oyuncular var. Şans geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapacağım" açıklamasında bulundu.

7 aylık bir sakatlık dönemi yaşayan Demba Ba, durumunun sorulması üzerine, "Artık fiziksel hazırlanma aşamasındayım. Eskisinden sağlam bir şekilde geri döneceğim" cevabını verdi.

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