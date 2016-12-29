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Beşiktaş'ta Şeb-i Aruz ve Noel bir arada kutlandı
29.12.2016 23:57:29

Beşiktaş'ta Şeb-i Aruz ve Noel bir arada kutlandı

Beşiktaş Belediyesi, farklı dinlerin temsilcilerini bir araya getirerek Mevlana'nın 'Vuslat' yıldönümü olan Şeb-i Arus'u ve Hristiyanların bayramı Noel'i bir arada kutladı. Programa dini temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Beşiktaş Belediyesi, farklı dinlerin temsilcilerini bir araya getirerek Mevlana'nın "Vuslat" yıldönümü olan Şeb-i Arus'u ve Hristiyanların bayramı Noel'i bir arada kutladı. Programa dini temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Beşiktaş Belediyesi, farklı dinlerin temsilcilerini bir araya getirerek Mevlana'nın "Vuslat" yıldönümü olan Şeb-i Arus'u ve Hristiyanların bayramı Noel'i bir arada kutladı. Suada'da gerçekleşen "Şeb-i Arus ve Noel" kutlamalarında hoşgörü mesajları verilirken geceye, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan'ı temsilen Rahip Mağakya Beskisiz Yan, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva'yı temsilen Rav Naftali Haleva, Türkiye Ermeni Katolik Toplumu Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'u temsilen Metropolit Irineos Eminansları, Latin Katolik Kilisesi Papalık Temsilcisi Episkopos Ruben Tierra Blanca Gonzales ile Ermeni, Rum, Musevi, Süryani, Keldani, Bulgar, Gürcü ve Latin Katolik cemaatlerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek, Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Muğla'da partisinin düzenlediği etkinliğe katıldığını, hava muhalefeti nedeniyle uçağı iptal edildiği için gecede bulunamadığını bildirdi.

"Beşiktaş, 3 semavi dinin mensuplarının huzur içinde yaşadığı yerdir"

Geceye ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek, "Bu gece Noel Yordusu yemeğinde birlikteyiz ve Şeb-i Arus'u da birlikte anıyoruz. Bizim inancımıza göre komşunun dinine, diline saygı göstereceksin, komşuna sahip çıkacaksın. Milliyetçilik önce evde sonra komşuda başlar. Komşusunu koruyup sahip çıkmayan memleketine de sahip çıkmamış olur. Beşiktaş, 3 semavi dinin mensuplarının huzur içinde yaşadığı ve gerektiğinde birbiri için canını verdiği yerdir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 742'nci Vuslat yıldönümü dolayısıyla kutlanan "Şeb-i Arus" gecesinde müzik dinletisi gerçekleştirildi. Farklı dinlerin temsilcilerinin de bulunduğu gecede sahne alan "Cafe Aman İstanbul" ve "Yedi Tepe Yedi Dil Korosu" izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
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